Societatea VITAL S.A. a repornit cișmelele stradale în municipiul Baia Mare. Cele 8 cișmele sunt amplasate în zonele intens circulate din municipiu și sunt extrem de benefice nu numai pentru sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, ci și în ceea ce privește reducerea deșeurilor, gestionarea rațională a resurselor și promovarea apei din rețeaua publică de distribuție a apei.

Amplasarea cișmelelor în zona parcurilor face ca acestea să devină o sursă de apă potabilă; ele încurajează reutilizarea și reducerea sticlelor de plastic de unică folosință, în special prin încurajarea oamenilor să-și umple propriile sticle de apă. Acest lucru este deosebit de important pentru sportivi, bicicliști și trecători, care pot accesa cu ușurință apă proaspătă în timpul activităților lor. Mai mult, cișmelele din zona parcurilor contribuie la o performanță mai bună, dar previne și bolile legate de căldură și deshidratarea, care pot avea consecințe grave pentru cei care se angajează în activități fizice.

Mai mult, turiștii care ajung în municipiul reședință de județ se pot hidrata, fără a fi nevoie să achiziționeze apă îmbuteliată. Acest lucru creează un mediu primitor care prețuiește sănătatea publică și favorizează interacțiunea socială, contribuind la bunăstarea generală a comunității.

Cișmelele dispun de mecanisme de distribuire ușor de utilizat, cum ar fi robinete cu buton, ceea ce face ca oamenii să aibă acces ușor la apă potabilă.

Consumul excesiv de băuturi dulci este puternic asociat cu obezitatea și numeroase boli cronice, însă industria alimentară încurajează în continuare consumul acestor băuturi.