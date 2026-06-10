Elevii clasei a IX-a B de la Colegiul de Arte Baia Mare își prezintă creațiile în cadrul expoziției „SCURT ISTORIC”, care va fi vernisată joi, 11 iunie 2026, de la ora 16:00, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

Expoziția reunește lucrări realizate de elevi în urma unei vizite de documentare la muzeu, experiență care le-a oferit surse de inspirație din patrimoniul și expozițiile instituției. Prin intermediul desenelor, compozițiilor și interpretărilor artistice, tinerii propun o perspectivă creativă asupra elementelor istorice și culturale descoperite în cadrul vizitei.

Proiectul evidențiază dialogul dintre educația artistică și patrimoniul local, oferind publicului ocazia de a vedea modul în care istoria poate fi reinterpretată prin sensibilitatea și imaginația noii generații de artiști.

Elevii au fost coordonați de profesoarele Anca Besenyei, Mihaela Pop și Mirela Stan, care au îndrumat procesul creativ și dezvoltarea conceptului expozițional.

Vernisajul este deschis publicului, iar organizatorii îi invită pe iubitorii de artă, elevi, profesori și membri ai comunității să descopere rezultatul acestui demers artistic și educațional.