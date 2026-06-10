Primăria și Consiliul Local al orașului Tăuții-Măgherăuș invită locuitorii și vizitatorii să participe la Zilele Orașului, eveniment care va avea loc în data de 20 iunie 2026.

Manifestarea va fi organizată sub semnul tradiției, al bunei dispoziții și al spiritului comunitar, programul incluzând concerte, spectacole artistice, activități recreative și momente dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Organizatorii își propun ca această zi să fie una de sărbătoare pentru întreaga comunitate, un prilej de reîntâlnire a locuitorilor și de promovare a valorilor și tradițiilor locale. Intrarea va fi liberă, iar publicul este așteptat în număr cât mai mare pentru a celebra împreună orașul.

Capul de afiș al ediției din acest an este artistul The Motans, unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România. Acesta va susține un concert special în cadrul evenimentului „Flori de Sânziene”, desfășurat în zona de agrement Lac Nistru.

Evenimentul promite o seară de excepție, cu muzică live și atmosferă festivă, dedicată comunității din Tăuții-Măgherăuș și tuturor celor care doresc să ia parte la sărbătoare.

Sursa: Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș