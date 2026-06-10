Ascunsă în vechiul cimitir al satului Arduzel, departe de drumul principal, biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” continuă să impresioneze prin vechimea, unicitatea și povestea sa aparte. Monumentul istoric reprezintă una dintre cele mai interesante biserici de lemn din zona Codrului, păstrând mărturii valoroase despre meșteșugul constructorilor din secolul al XVII-lea.

Istoria lăcașului este reconstituită cu ajutorul cercetărilor istoricului Traian Ursu, ale cărui studii despre bisericile din Țara Codrului sunt păstrate în arhivele muzeale. Biserica a fost adusă din localitatea Gârdani și reamplasată la Arduzel, păstrând tipologia tradițională a bisericilor românești din lemn, cu pronaos, naos și altar dispuse într-un plan simplu, dar armonios.

Specialiștii remarcă dimensiunile impresionante ale bârnelor originale, rafinamentul detaliilor sculptate și soluțiile constructive care demonstrează priceperea meșterilor de odinioară. Printre elementele de mare valoare se numără portalul interior dintre pronaos și naos, decorat cu simboluri creștine și motive inspirate din cosmologia tradițională, precum și spectaculosul joc de lumină creat de perforațiile decorative din peretele despărțitor.

Deși a trecut prin numeroase transformări și intervenții de-a lungul timpului, biserica păstrează încă detalii originale care o fac unică. Ferestrele de dimensiuni reduse, vechea încuietoare din lemn și fragmentele de pictură conservate pe anumite suprafețe contribuie la farmecul său aparte.

În patrimoniul parohiei se află și patru icoane împărătești de mare valoare – reprezentând pe Iisus Învățătorul, Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Nicolae și Arhanghelul Mihail – păstrate cu grijă de preotul paroh Bogdan Vasile Comiati. Specialiștii atrag însă atenția că acestea necesită lucrări urgente de restaurare pentru a preveni degradarea ireversibilă.

Biserica a trecut și prin momente dificile. În anul 2006, o furtună puternică a provocat avarii serioase structurii de lemn, deplasând pereții și afectând stabilitatea construcției. Lucrările de consolidare realizate în 2008 au contribuit la salvarea monumentului și la readucerea acestuia într-o stare sigură.

Astăzi, biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Arduzel rămâne un reper important al patrimoniului religios și cultural din Maramureș, mărturie a credinței, talentului și tradițiilor comunităților care au construit și au păstrat de-a lungul secolelor aceste remarcabile monumente de lemn.