În România, primăvara nu începe cu flori și certitudini, ci cu o capcană. Între 1 și 9 martie, vremea, tradițiile și așteptările ne pun la încercare răbdarea. Sunt zilele Babei Dochia, o perioadă care, dincolo de folclor, spune multe despre felul în care ne raportăm la schimbare.

Povestea Baba Dochia este cunoscută: o bătrână pornește cu oile la munte îmbrăcată cu 9 cojoace. Pe drum, vremea se schimbă. Pe măsură ce urcă, își leapădă cojoacele, unul câte unul, până când frigul revine brusc și o prinde nepregătită. Finalul e dur, dar lecția e clară: graba de a crede că totul s-a schimbat poate fi periculoasă. Exact asta se întâmplă și cu începutul primăverii.

De ce 1–9 martie nu sunt zile obișnuite

Din punct de vedere meteorologic, începutul lui martie este una dintre cele mai instabile perioade ale anului. Temperaturile pot oscila drastic de la o zi la alta. Soarele poate părea convingător la prânz, iar dimineața sau seara pot aduce îngheț, vânt sau chiar ninsoare.

Tradiția populară a transformat această instabilitate într-un ritual: fiecare își alege o „babă”. Dacă ziua aleasă e frumoasă, anul va fi bun; dacă e urâtă, se spune că va fi mai greu. Dincolo de superstiție, acest obicei spune ceva esențial despre mentalitatea românească: știm că începuturile sunt înșelătoare.

Capcana optimismului timpuriu

Primăvara ne face, an de an, aceeași promisiune: „gata, iarna a trecut”. Și, de fiecare dată, ne grăbim să o credem. Renunțăm prea repede la hainele groase, la prudență, la ideea că schimbarea are nevoie de timp. Baba Dochia nu este doar un personaj de poveste. Este o metaforă a optimismului pripit. A omului care vrea ca lucrurile să se schimbe mai repede decât o permit realitatea și natura.

Celebrul tablou Nașterea lui Venus, realizat de Sandro Botticelli, nu reprezintă primăvara ca anotimp, ci renașterea, exact ideea care stă și la baza primăverii.

Venus se naște din mare, purtată de vânt, goală, fragilă și perfectă în același timp. Apariția ei simbolizează: începutul vieții, frumusețea care apare după haos, renașterea.

În arta Renașterii, Venus nu este doar zeița iubirii, ci și un simbol al forței vitale care pune lumea în mișcare. Asta o apropie foarte mult de ideea de primăvară: momentul în care natura „se naște din nou”.

De la Venus la mărțișor

Dacă în Renaștere primăvara era reprezentată prin zei și alegorii, în cultura românească ea a fost tradusă în gesturi simple, precum mărțișorul. Mărțișorul nu este doar un obiect decorativ. Firul alb-roșu simbolizează: viață și moarte, iarnă și primăvară, fragilitate și putere.

La fel ca Venus, mărțișorul vorbește despre un început vulnerabil, dar plin de promisiune. Nu e o explozie de culoare, ci un semn discret că ceva se schimbă.

O lecție valabilă și azi

Zilele de 1–9 martie nu sunt doar despre vreme. Sunt despre tranziție. Despre faptul că primăvara nu vine dintr-odată, ci se construiește treptat. La fel ca multe schimbări din viața noastră. După aceste zile, ceva se așază. Nu imediat, nu spectaculos, dar sigur. Lumina rămâne mai mult, temperaturile cresc lent, iar iarna începe să piardă teren. Capcana a trecut, iar primăvara nu mai poate fi păcălită.

Poate tocmai de aceea, în România, începutul primăverii nu e sărbătorit prin exuberanță, ci prin atenție. Baba Dochia ne avertizează, an de an: nu te grăbi să crezi că totul e rezolvat doar pentru că pare mai cald.

Primăvara vine. Dar numai pentru cei care au răbdare să o aștepte.