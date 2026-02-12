Asociația Medicală Catolică Maramureș organizează cea de-a II-a ediție a simpozionului intitulat „Bolnav și medic, tot om, împreună în bucuria vindecării”.
Evenimentul va avea loc în data de 18 februarie, de la ora 13:00, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare (Bulevardul Independenței nr. 4B).
Manifestarea este creditată cu 6 puncte EMC, acordate de CMR și OAMMR, și se adresează cadrelor medicale și tuturor celor interesați de relația medic–pacient și de dimensiunea umană a actului medical.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și beneficiază de sprijinul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
