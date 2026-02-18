Ansamblul Folcloric „Ronișoara” din Rona de Jos anunță deschiderea înscrierilor pentru toți cei care iubesc tradițiile, dansul popular și spiritul autentic maramureșean. Sub deviza „Dansul ne unește, lumea ne iubește!”, ansamblul îi invită pe doritori să se alăture unei comunități unde folclorul este trăit cu pasiune și respect.

Cursurile sunt coordonate de instructorul și coregraful Cătălin Popan, iar repetițiile se desfășoară la Căminul Cultural din Rona de Jos. Inițiativa se adresează atât copiilor, cât și tinerilor sau adulților care doresc să ducă mai departe jocul și portul tradițional.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, cei interesați pot suna la 0746 705 829.

Ansamblul „Ronișoara” rămâne un adevărat ambasador al tradițiilor locale, demonstrând că folclorul continuă să unească generații și să ducă numele Maramureșului mai departe.