CSM Știința Baia Mare a obținut o victorie muncită în fața celor de la CS Rapid București, impunându-se cu scorul de 18–12 într-un meci disputat pe Arena Zimbrilor în data de 24 aprilie, unde determinarea și disciplina au făcut diferența.

Partida a fost una echilibrată, în care fiecare punct a fost câștigat cu efort, iar apărarea băimărenilor a rezistat presiunii constante a adversarilor. „Zimbrii” au arătat încă o dată că rămân o forță pe teren propriu, gestionând inteligent momentele-cheie și transformând oportunitățile în avantaj.

Un rol esențial în această victorie l-a avut Cristi Chirică, desemnat omul meciului de observatorul oficial. Evoluția sa pe postul de linia a doua a fost decisivă, contribuind atât în faza defensivă, cât și în construcția jocului, într-o prestație marcată de forță, determinare și sacrificiu pentru echipă.

Victoria confirmă forma bună a băimărenilor și consolidează poziția echipei în competiție, într-un sezon în care fiecare punct devine crucial. În fața propriilor suporteri, CSM Știința Baia Mare a demonstrat că spiritul de echipă și lupta până la ultimul fluier rămân elementele definitorii ale identității sale.

Succesul împotriva Rapidului nu este doar o victorie de etapă, ci un semnal clar că „zimbrii” sunt pregătiți să își apere statutul și să lupte pentru obiectivele mari ale sezonului.