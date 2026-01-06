Un accident rutier în care a fost implicată o ambulanță a avut loc astăzi, pe DN1C, în localitatea Jucu. Din primele informații, evenimentul s-a produs pe fondul unui carosabil înghețat.

Potrivit datelor preliminare, un TIR a oprit la semafor, iar ambulanța, aparținând Serviciului de Ambulanță Maramureș, care se afla în spatele acestuia, a derapat și a intrat în coliziune cu partea din spate a autovehiculului de mare tonaj.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru scurt timp, până la degajarea carosabilului.