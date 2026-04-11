Elevii Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare au obținut rezultate deosebite la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză, desfășurată în Brașov, confirmând încă o dată nivelul ridicat al educației din județul Maramureș.

Lotul colegiului, format din șase elevi, a reprezentat cu succes județul, remarcându-se prin seriozitate, pregătire și spirit competitiv. Cea mai importantă distincție a fost obținută de Sabău Ariana Andreea, elevă în clasa a XII-a, care a câștigat Premiul al II-lea, sub îndrumarea profesoarei Mihaela Florian.

De asemenea, Achim Samir Mihail, elev în clasa a XII-a, a fost recompensat cu Mențiune acordată de Ministerul Educației, fiind pregătit de profesoara Andreea Laurențiu.

Lotul a fost completat de elevii Moroșanu Sorina Ștefania (clasa a VII-a), Nagy-Botoș Carla (clasa a IX-a), Contra Mihai Bogdan (clasa a XI-a) și Glodan Rareș Ioan (clasa a XII-a), care au participat cu rezultate meritorii, contribuind la imaginea excelentă a colegiului.

Reprezentanții instituției au subliniat că aceste rezultate sunt rodul unei colaborări eficiente între elevi și profesorii coordonatori, bazată pe muncă susținută și dedicare.

Performanțele obținute la această competiție de prestigiu reconfirmă statutul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” drept una dintre instituțiile de elită ale învățământului din regiune și o sursă constantă de inspirație pentru comunitatea locală.

În mesajul transmis, conducerea colegiului a adresat felicitări tuturor participanților și le-a urat elevilor și profesorilor sărbători pascale liniștite, alături de cei dragi.