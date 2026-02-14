Duminică, 15 februarie, a Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare.
Duminică, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare.
