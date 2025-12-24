Miercuri, 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului, de la ora 18:00, după Slujba Pavecerniței Mari unită cu Litia ce va fi săvârșită la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, de la ora 17:00, conform tradiției îndătinate, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va primi în Sala festivă „Justinian Arhiepiscopul” din incinta Reședinței Episcopale, corurile bisericilor din Municipiul Baia Mare, programate conform orarului stabilit.
Joi, 25 decembrie 2025 – Nașterea Domnului, Crăciunul, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
Joi, 25 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă „Nașterea Domnului” din Municipiul Satu Mare, cu ocazia serbării hramului.
Vineri, 26 decembrie 2025 – Soborul Maicii Domnului, a doua zi de Crăciun, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin va sluji la Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Municipiul Satu Mare, unde va sfinți Sfânta Masă.
Vineri, 26 decembrie 2024, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Catedrala Istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Baia Mare.
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, a treia zi de Crăciun este și sărbătoarea închinată Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Această zi este una cu o întreită semnificaţie pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului: este ziua de cinstire a Sfântului şi data istorică la care a fost instalat Preasfințitul Părinte Iustin în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, în anul 2016; de asemenea, este şi ziua în care sunt sărbătoriţi toţi tinerii ortodocşi din întreaga noastră eparhie, fiind proclamată în mod solemn, la data de 27 decembrie 2014, ca „Ziua Tinerilor Ortodocși”, Sfântul Arhidiacon Ștefan fiind declarat ca protector al tinerilor ortodocși din Eparhia Maramureșului și Sătmarului.
La această triplă sărbătoare duhovnicească din eparhie, în care se împlinesc 9 ani de la Întronizarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului și cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
