Miercuri, 24 decembrie 2025 – Ajunul Crăciunului, de la ora 18:00, după Slujba Pavecerniței Mari unită cu Litia ce va fi săvârșită la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, de la ora 17:00, conform tradiției îndătinate, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va primi în Sala festivă „Justinian Arhiepiscopul” din incinta Reședinței Episcopale, corurile bisericilor din Municipiul Baia Mare, programate conform orarului stabilit.

Sâmbătă, 27 decembrie 2025, a treia zi de Crăciun este și sărbătoarea închinată Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Această zi este una cu o întreită semnificaţie pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului: este ziua de cinstire a Sfântului şi data istorică la care a fost instalat Preasfințitul Părinte Iustin în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, în anul 2016; de asemenea, este şi ziua în care sunt sărbătoriţi toţi tinerii ortodocşi din întreaga noastră eparhie, fiind proclamată în mod solemn, la data de 27 decembrie 2014, ca „Ziua Tinerilor Ortodocși”, Sfântul Arhidiacon Ștefan fiind declarat ca protector al tinerilor ortodocși din Eparhia Maramureșului și Sătmarului.