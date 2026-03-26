În perioada Postului Paștelui, credincioșii sunt invitați să participe la concertul de pricesne „Laudă Domnului Isus”, ajuns la cea de-a treia ediție, organizat în Coaș.

Evenimentul își propune să ofere o după-amiază de rugăciune și reflecție, în care glasurile unite în pricesne vor aduce liniște, speranță și pregătire sufletească pentru marea sărbătoare a Învierii. Atmosfera spirituală va fi completată de momente muzicale dedicate acestei perioade binecuvântate.

Concertul are și un scop caritabil, fiind organizat de Asociația Dar pentru un Zâmbet. Donațiile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către copiii aflați în nevoie, pentru a le oferi sprijin și un strop de bucurie.

Evenimentul va avea loc duminică, 29 martie, începând cu ora 16.00, la Biserica ortodoxă Sfânta Treime din Coaș.