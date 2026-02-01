Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivelul țării se circulă în general pe un carosabil umed, iar în județele Dolj și Mehedinți, local sunt precipitații mixte ce pot favoriza formarea poleiului.

În județul Cluj, pe mai multe artere rutiere, ceața diminuează vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri.

Nu sunt semnalate incidente în trafic care să impună restricții de circulație pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire și de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule și să nu se angajeze în depășiri riscante!

Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!

Pietonii să nu folosească partea carosabilă pentru deplasare pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate scăzută, iar traversarea să o realizeze prin locurile marcate și semnalizate corespunzător și după ce s-au asigurat că intenția lor a fost observată de conducătorul auto!