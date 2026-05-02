În Duminica a 4-a după Paști (a vindecării slăbănogului de la Vitezda), 3 mai 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program:
Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.
Preasfințitul Părinte BENEDICT, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortelec 2, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj.
Preasfințitul Părinte SAMUEL BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Măcicașu, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj,
Preasfinţitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Cătălina – Coltău, județul Maramureș.
