La data de 04 septembrie a.c., intervalul orar 12.20, polițiștii din orașul Borșa, au oprit pe raza orașului pentru control un autoturism.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un tânăr de 22 de ani, iar ca urmare a verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere.

De asemenea, polițiștii au stabilit că autoturismul figurează radiat din circulație, precum și faptul că plăcuțele cu număr de înmatriculare montate pe autoturism aparțin unui alt vehicul.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

Reamintim că infracțiunea de conducerepe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

De asemenea, faptele de a conduce un autovehicul radiat din circulație și/sau având montate numere de înmatriculare false, se pedepsesc conform Codului Penal.

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din Sighetu Marmației au oprit pe raza municipiului, la data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 00.40, un autoturism.

Verificările au relevat faptul că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 36 de ani, iar autoturismul condus de acesta avea inspecția tehnică periodică expirată. De asemenea, polițiștii au constatat că pentru autoturismul în cauză nu a fost încheiată asigurare de răspundere civilă.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, acesta a fosttestat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că a fost condus ulterior la spital pentru prelevarea mostrelor biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool din sânge.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.