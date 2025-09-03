Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș”, Șura Gospodăriei Hodor Pop, organizează, în perioada 3-4 septembrie, între orele 10.00 și 16.00, Atelierul de sănătate salină „Maramureșul și sarea”.

Suntem invitsți să descoperim puterea ascunsă a sării, un dar al naturii care, de secole, a adus sănătate, protecție și gust în casele noastre.

Se va vorbi despre beneficiile sării și utilizările sale tradiționale, de la păstrarea alimentelor la alinarea durerilor, de la gospodărie la vindecare, sarea a fost mereu un element de preț în viața satulu; întrebuințarea sării în medicina tradițională și alimentație, moduri simple prin care oamenii foloseau sarea ca leac și condiment, păstrând sănătatea trupului și a spiritului; sarea în ritualuri de protecție și purificare, o călătorie prin credințele vechi, unde sarea nu doar vindeca, ci și ocrotea și purifica.