Polițiștii rutieri din Maramureș desfășoară, în perioada 16 – 22 septembrie, acțiuni zilnice pe șoselele din județ, alăturându-se statelor membre UE în cadrul campaniei internaționale ROADPOL Safety Days.

Obiectivul proiectului este ca ziua de 18 septembrie 2025 să fie una fără victime decedate în accidente rutiere.

Acțiunile polițiștilor vizează în special protejarea celor mai vulnerabili participanți la trafic – copii, pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice – dar și prevenirea altor abateri care pot duce la tragedii.