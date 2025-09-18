Siguranța copiilor reprezintă una dintre prioritățile polițiștilor. Pentru a se asigura de dezvoltarea lor permanentă, polițiștii Biroului de Siguranță Școlară întreprind demersuri constant pentru a preveni incidente cauzate de lipsa de informare, pentru a contribui activ la creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și pentru a promova un comportament responsabil, în spiritul respectării legislației, în rândul tinerilor.

După ce polițiștii au fost alături de copiii în prima zi de școală, marcând împreună un nou început, polițiștii au dat startul activităților educativ-preventive, și s-au adresat elevilor de la Școala Gimnazială din Recea.

Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii le-au transmis elevilor recomandări privind normele de conduită referitoare la călătoria cu mijloacele de transport în comun, în conformitate cu obiectivele campaniei derulate de Poliția Română, „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”.

În scopul îndeplinirii obiectivelor campaniilor intitulate „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite” și „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția!” , polițiștii au vizat creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile și obligațiile minorilor, promovarea protecției împotriva abuzului, neglijării și exploatării prin trafic de minori, pornografie infantilă sau alte forme de violență.

Pentru că siguranța școlară reprezintă una dintre condițiile fundamentale pentru buna desfășurare a procesului educațional, pe parcursul întregului an școlar 2025-2026, se derulează cele trei campanii de prevenire, mai sus-menționate.

Activitățile se înscriu în efortul polițiștilor și al celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru educarea tinerei generații și prevenirea victimizării, precum și a săvârșirii de fapte ce contravin normelor legale.