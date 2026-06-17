Pompierii militari au intervenit de urgență la un accident rutier produs pe strada Dragoș Vodă din orașul Borșa, în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, nouă persoane, șapte adulți și doi copii, au necesitat evaluare medicală.

Având în vedere numărul mare de victime, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat. La fața locului au acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă, trei echipaje de prim ajutor SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Toate cele nouă persoane implicate au fost evaluate de echipajele medicale la locul accidentului, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, ambii conducători auto au fost testați, iar rezultatele au fost negative. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de organele competente.