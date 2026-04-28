Sindicatele din învățământul preuniversitar organizează astăzi, 28 aprilie, un protest în fața Ministerul Educației și Cercetării, începând cu ora 12:00, pe fondul tensiunilor din sistem, dar și al contextului politic actual.

Acțiunea este anunțată de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reclamă problemele persistente din educație, de la nivelul salarizării până la condițiile de muncă și lipsa dialogului real cu autoritățile.

Protestul are loc într-un moment tensionat pe scena politică, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor depun, tot astăzi, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, liderul sindical Marius Nistor susține că acțiunile de protest nu au legătură directă cu situația politică.

În paralel, sindicatele continuă demersurile pentru declanșarea unei greve generale, propusă pentru data de 25 mai. „Am ales 25 mai pentru că este înainte de încheierea anului școlar și trebuie să ținem cont de activitatea elevilor. De asemenea, trebuie să luăm în calcul și eventuale proceduri de mediere, dar și organizarea unei greve de avertisment de două ore”, a declarat Marius Nistor.

Potrivit Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, profesorii sunt în prezent consultați prin referendum cu privire la participarea la greva generală din 25 mai și la greva de avertisment programată pentru 18 mai.

Reprezentanții cadrelor didactice atrag atenția asupra problemelor din sistem: „Nu mai putem accepta salarii incorecte, încărcarea excesivă a normei de muncă și decizii luate fără un dialog real cu cei direct afectați”.

Protestul de astăzi marchează începutul unei perioade tensionate în educație, în care cadrele didactice cer schimbări concrete și rapide.