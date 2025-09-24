Turneul național de pian Classic Unlimited revine în septembrie-octombrie 2025 cu o nouă serie de concerte: Classic Unlimited – Love at first sound.

Călătoria muzicală Classic Unlimited 2025 ajunge în 30 octombrie, la ora 18.30, în Baia Mare, la Colonia Pictorilor.

Tema acestei ediții este Love at first sound, pentru că dragostea la primul sunet există și se trăiește cel mai intens prin muzică. Ea ne invită să descoperim cum, de-a lungul timpului, diferiți compozitori s-au lăsat inspirați de dragostea pentru oameni, locuri sau experiențe, transformând-o în artă.

Accesul este gratuit, însă este necesară completarea formularului pentru rezervarea locului. Locurile sunt limitate.

Ce vei putea asculta

Intermezzo op. 116, nr. 6 – Johannes Brahms

Intermezzo op. 118, nr. 2 – Johannes Brahms

Sonata K. 380 – Domenico Scarlatti

Coralul ”Jesu, Joy of Man’s Desiring”, BWV 147 – Johann Sebastian Bach (arr. Myra Hess)

Romanța op. 21, nr. 1 – Clara Schumann

Poem op. 32, nr.1 – Alexander Scriabin

Fiori – Ciprian Gabriel Pop

The Golden Arrow – Șerban Marcu

The Mystery in the Eyes of Arab Women – Cristian Bence-Muk

The Letter I Never Wrote – Aurelian Băcan