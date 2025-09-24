Turneul național de pian Classic Unlimited revine în septembrie-octombrie 2025 cu o nouă serie de concerte: Classic Unlimited – Love at first sound.
Călătoria muzicală Classic Unlimited 2025 ajunge în 30 octombrie, la ora 18.30, în Baia Mare, la Colonia Pictorilor.
Tema acestei ediții este Love at first sound, pentru că dragostea la primul sunet există și se trăiește cel mai intens prin muzică. Ea ne invită să descoperim cum, de-a lungul timpului, diferiți compozitori s-au lăsat inspirați de dragostea pentru oameni, locuri sau experiențe, transformând-o în artă.
Accesul este gratuit, însă este necesară completarea formularului pentru rezervarea locului. Locurile sunt limitate.
Ce vei putea asculta
Intermezzo op. 116, nr. 6 – Johannes Brahms
Intermezzo op. 118, nr. 2 – Johannes Brahms
Sonata K. 380 – Domenico Scarlatti
Coralul ”Jesu, Joy of Man’s Desiring”, BWV 147 – Johann Sebastian Bach (arr. Myra Hess)
Romanța op. 21, nr. 1 – Clara Schumann
Poem op. 32, nr.1 – Alexander Scriabin
Fiori – Ciprian Gabriel Pop
The Golden Arrow – Șerban Marcu
The Mystery in the Eyes of Arab Women – Cristian Bence-Muk
The Letter I Never Wrote – Aurelian Băcan
Lasă un răspuns