Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luchino Visconti şi Federico Fellini, parteneră a celor mai mari actori ai secolului XX, de la Burt Lancaster la Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni, a murit, marţi, la 87 de ani, în regiunea Parisului.

„Ne lasă moştenirea unei femei libere şi inspirate atât în parcursul său de femeie, cât şi de artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry, într-un mesaj transmis agenţiei AFP.

Claudia Cardinale s-a născut în Tunisia, la 15 aprilie 1938. Tatăl Claudiei, sicilian și el era inginer la Căile Ferate. În copilărie visa să devină exploratoare, iar în adolescență se gândea să se facă învățătoare.

Într-o după-amiază, la ieșirea din Liceul Carnot, a fost abordată de un necunoscut, care i-a propus să joace într-un film documentar la care lucra. Astfel Claudia apare, discret ce-i drept, în „Lanțuri de aur”, suficient pentru ca Jacques Baratier, care pregătea în Tunisia primul său lungmetraj, să o remarce și s-o convingă să joace în „Goha” alături de Omar Sharif.

Printre filmele în care a jucat se numără Rocco şi fraţii săi, Ghepardul, A fost odată în Vest, Tremurătoarele stele ale Ursei, Una rosa per tutti, Anul carbonarilor , Grup de familie într-un interior, Henry IV sau The Silent Mountain.