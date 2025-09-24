ANM a emis o informare metep pentru intervalul 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21. Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului.

Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.