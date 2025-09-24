Polițiștii din Cavnic au continuat activitățile de verificare și control a autovehiculelor. Ieri, 23 septembrie a.c., acțiunea organizată de ei a fost realizată cu sprijinul specialiștilor Registrului Auto Român Maramureș și a avut ca scop verificarea stării tehnice a autoturismelor care circulă pe drumurile publice.

Polițiștii au oprit pentru a fi verificate 14 autoturisme și au aplicat ca urmare a neregulilor constatate 12 sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor a fost de peste 10.000 de lei. Totodată, pentru remedierea abaterilor constatate au fost reținute 7 certificate de înmatriculare și ridicate două seturi de plăcuțe de înmatriculare.

În cadrul unor astfel de acțiuni se verifică, pe lângă documentele conducătorului auto și ale autovehiculului, și sistemul de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante, sistemul de frânare, mecanismul de direcție, instalația de iluminare/semnalizare și echipamente electrice, autenticitatea seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor, corectitudinea datelor din certificatul de înmatriculare și concordanța acestora cu datele și caracteristicile tehnice ale vehiculelor și se iau măsuri legale atunci când se constată abateri