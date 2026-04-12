În ziua Învierii, mesajul credinței capătă o profunzime aparte: nu este doar despre o sărbătoare, ci despre o transformare lăuntrică. Așa cum subliniază Constantin Necula, adevărata Înviere începe în sufletul fiecărui om, în momentul în care alege să lase în urmă ura, judecata și frica. Credința nu se măsoară în cuvinte, ci în fapte – în iubirea față de aproapele, în puterea de a ierta și în curajul de a o lua de la capăt. Învierea devine astfel o chemare personală: să ne ridicăm din propriile căderi, să ne curățăm inimile și să trăim cu mai multă lumină. Drumul spre mântuire nu este complicat, dar cere sinceritate. Este

construit din gesturi simple, din bunătate și din dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu și de oameni. În această lumină, Paștele nu este doar o tradiție, ci începutul unei vieți noi.

Constantin Necula a adus, recent, la Baia Mare o conferință emoționantă intitulată „Despre frumusețea credinței”, un eveniment care a adunat numeroși credincioși dornici să redescopere valorile autentice ale vieții creștine.

Credința, redescoperită în inimile oamenilor

Evenimentul a fost descris ca o adevărată „seară de suflet”, în care participanții au fost invitați să reflecteze asupra lucrurilor esențiale: iubirea, răbdarea și empatia. Părintele Constantin Necula a vorbit într-un stil cald și apropiat despre nevoia de a trăi credința nu doar declarativ, ci concret, în relația cu ceilalți. Mesajul său a pus accent pe ideea că omul modern, prins în agitația zilnică, uită adesea de valorile care dau sens vieții.

Constantin Necula

„M-am gândit tare mult zilele acestea la Darul cel mare al Învierii! De un an de zile dinaintea morții instaurate ca instituție publică a judecării fricii noastre Învierea Mântuitorului este singura nădejde. Și am înțeles în ce mod Moartea aceea- în chip obiectiv- vindecă subiectivitatea noastră în moarte. Rămas singur pe Crucea Golgotei, Mântuitorul vindecă dintâi singurătatea noastră în fața morții. Parșive și arogante. Și nu cred că înțelegem asta până când nu ne plimbăm – măcar o dată în viață- pe linia subțire și dificilă a agoniei.”

„Frumusețea credinței” nu este, spunea el, o teorie abstractă, ci o trăire zilnică – în felul în care iertăm, ajutăm și iubim.

Lumina Paștelui: sensul Învierii în viața omului

De Paște mesajele părintelui capătă o profunzime aparte. În centrul credinței creștine stă Învierea – nu doar ca eveniment religios, ci ca realitate care transformă viața fiecărui om. Părintele Constantin Necula subliniază adesea că Învierea nu este doar despre Hristos, ci despre fiecare dintre noi. Este chemarea la o viață nouă, curățată de păcate, resentimente și frică.

Cum ne putem mântui: lecții simple, dar profunde

Din discursurile părintelui reiese un adevăr clar: mântuirea nu este un

concept complicat, ci un drum al inimii.

Constantin Necula

„Nu avem pastile de credință. Le propun să iasă să se aerisească. Este atât de aproape Dumnezeu de noi, încât, dacă nu Îl vezi, trebuie să mergi la oftalmolog. Dumnezeu este atât de aproape. Nu are cum să îți lipsească apropierea de El. Problema este la noi: dintre toate dărâmăturile din suflet, între noi și Dumnezeu se strâng niște molozuri. Dumnezeu le dă deoparte, El se agită, este Salvatorul nostru, dar noi continuăm să stăm sub moloz.

Primul lucru pe care îl avem de recuperat este bunul-simț. Bunul-simț care întotdeauna te obligă să te vezi așa cum ești, nu cum ai vrea să fii. Credința înseamnă să știi că tu ești extrem de important pentru Dumnezeu. Nu vom fi noi importanți în casele noastre sau în școlile noastre, dar în fața lui Dumnezeu, da. ”