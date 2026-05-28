Comunitatea din Frâncenii Boiului se pregătește de sărbătoare cu ocazia primei ediții a evenimentului „Întâlnire cu Fiii Satului Frâncenii Boiului”, organizat de primărie și comunitatea locală în perioada Rusaliilor.

Evenimentul va debuta la ora 10:00 cu Sfânta Liturghie, urmată de un concert de pricesne susținut de Irina Maria Pop.

De la ora 13:00 va avea loc întâlnirea dedicată fiilor satului, moment în cadrul căruia vor fi acordate diplome de excelență celor care au contribuit la promovarea și susținerea comunității locale.

Programul cuprinde și activități pentru toate vârstele: concurs de bătut toaca, atelier de preparare a plăcintei crețe, gustare la ceaun, tobogan pentru copii, dar și joc și voie bună alături de Sănduca Fătu.

Organizatorii îi invită pe toți cei plecați din sat, dar și pe localnici și invitați, să participe la o zi dedicată tradițiilor, revederii și bucuriei de a fi împreună.