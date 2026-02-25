Primăvara aceasta, Borșa lansează „Borșa Fidelity Club”, un program de fidelizare dedicat turiștilor, conceput pentru a prelungi durata sejururilor și a face vacanțele mai accesibile. Inițiativa își propune să încurajeze vizitatorii să rămână mai mult decât durata obișnuită de două nopți, oferind beneficii concrete pentru a treia și a patra noapte de cazare.

Mecanismul este simplu: turiștii primesc un cod unic de fidelitate, disponibil la recepția unităților de cazare sau printr-o aplicație dedicată. Codul oferă reduceri de aproximativ 30% la o gamă variată de servicii turistice locale, inclusiv skipass-uri, închirieri de ATV-uri și snowmobile, restaurante și magazine de echipament sportiv partenere.

Potrivit inițiatorilor, economiile realizate prin aceste reduceri pot acoperi costul celei de-a treia nopți de cazare, iar pentru a patra noapte hotelierii pot oferi reduceri de până la 50%.

Programul este prezentat ca o premieră la nivel național, inspirată din modele de fidelizare aplicate în stațiuni montane din Franța și Elveția. Pe lângă avantajele pentru turiști, proiectul urmărește și stimularea economiei locale, prin implicarea furnizorilor de servicii autorizați într-un ecosistem turistic integrat.

Prin lansarea „Borșa Fidelity Club”, autoritățile și operatorii locali speră să poziționeze Borșa ca o destinație competitivă pe piața turismului montan european, cu accent pe experiențe complete și sejururi mai lungi.