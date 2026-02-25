Ai acasă un telefon fix sau mobil vechi? Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș invită maramureșenii să doneze telefoane și accesorii pentru o colecție specială dedicată istoriei comunicării.

De la telefoanele cu disc, la primele modele cu butoane sau „cărămidă”, fiecare aparat spune o poveste despre vremurile în care un apel era un moment de legătură între oameni. Muzeul vrea să redea vocea acestor obiecte aparent banale, dar încărcate de memorie.

Pot fi donate Telefoane fixe (cu disc, cu butoane, de birou sau de perete); Primele generații de telefoane mobile; Accesorii: pager-e, încărcătoare, cutii originale, manuale.

Donațiile se primesc la biblioteca Muzeului, str. Monetăriei nr. 1–3, Baia Mare, între orele 10:00–16:00.

Pentru informații suplimentare: maramuresmuzeu@gmail.com

sau tel. 0262 211 924.

Prin donația unui telefon vechi, maramureșenii oferă nu doar un obiect, ci și o amintire, o voce din trecut și o lecție pentru generațiile viitoare.