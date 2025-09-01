Într-o lume în care identitatea locală se diluează tot mai ușor, comunitatea din Groșii Țibleșului reușește să își păstreze și să își celebreze rădăcinile. Satul pitoresc, așezat la poalele Munților Țibleș, are un imn propriu – un cântec înălțător care vorbește despre frumusețea muntelui, despre liniștea codrilor, dar și despre oamenii care dau viață acestui colț de Maramureș.

Imnul, compus cu gândul la munții ce străjuiesc satul și la valorile comunității, este mai mult decât o simplă melodie: este o declarație de apartenență și de dragoste față de locurile natale. Versurile evocă frumusețea naturii, tradițiile păstrate cu sfințenie și spiritul de unitate al oamenilor din Groșii Țibleșului.

Momentul inaugurării acestui imn a avut loc în cadrul celei de-a XVIII-a ediții a sărbătorii „Tradiții și obiceiuri de la Poalele Țibleșului”, organizată de administrația locală cu sprijinul școlii și al mai multor artiști din Țara Lăpușului. Lansarea a oferit comunității un nou motiv de bucurie și sărbătoare, transformând evenimentul într-un prilej de mândrie locală și comuniune culturală. Atât ideea evenimentului, cât și inițiativa imnului vin din partea domnului primar Burzo Nicolaie!

„Acest imn este al nostru, ne reprezintă și ne adună împreună. De fiecare dată când îl cântăm, simțim că muntele, codrul și oamenii locului prind glas la unison”, spun localnicii, convinși că tradiția va fi transmisă din generație în generație.