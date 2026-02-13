Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare se va disputa partida dintre CS Minaur și echipa norvegiană Larvik HK, joc din cadrul etapei a 5-a din Grupa A de Europa League. Arbitri: Premysl Fukala și Radek Mohyla (Cehia). Delegat EHF: Branka Maric (Serbia) – fost cunoscut arbitru, care a oficiat și la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Partida va putea fi următită în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport.

Un joc important doar pentru Minaur, deoarece Larvik nu mai are nicio șansă de a ajunge în sferturi, indiferent de rezultatele din ultimele două runde. Un succes al echipei noastre ne aduce la un pas de calificare. Rămâne de văzut cum vor conta și celelalte rezultate, pentru că e posibil să avem un duel între trei echipe cu același număr de puncte. Pozitiv este faptul că avem +3 din dubla cu Thuringer, iar pe Moson am învins-o la 6 goluri. E bine să termini pe primul loc în grupă, deoarece ai avantajul terenului propriu în returul din sferturile de finală.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (6 jocuri)

Portar: 53. Iulia Dumanska (6/0), 16. Clara Beatrice Preda (1/0), 85. Daria Maria Tocaciu (1/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (5/25), 15. Denisa Roxana Romaniuc (2/1)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (5/12), 6. Emilia Anna Galinska (3/2), 24. Maria Ioana Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (3/1), 4. Sorina Florentina Brîndușa (1/0), 5. Cristina Maria Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (4/11), 84. Dziyana Ilyna (6/31), 8. Teodara Lavinia Damian (2/2)

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (6/24), 14. Mălina Maria Avădanei (1/0), 99. Anca Georgiana Mițicuș (6/4)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (6/30), 25. Eliza Florentina Lăcusteanu (1/0)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (6/33), 17. Andriyana Naumenko (1/0)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Larvik HK (Larvik Handballklubb). Un nume de legendă din handbalul european: 19 titluri de campioană națională, 17 Cupe ale Norvegiei, un titlu EHF Champions League (2011) și alte două finale jucate (2013, 2015), dublă câștigătoare de Cupa Cupelor (2005, 2008).

În REMA 1000-ligaen women (prima divizie formată din 14 echipe), după 17 etape: 1. Sola – 32p; 2. Storhamar – 30p; 3. Larvik – 27p (13 victorii, un egal și 3 înfrângeri); 4. Tertnes – 22p. Sezonul trecut, Larvik a pierdut în semifinale cu Storhamar (au un sistem cu play-off la final) și s-a clasat pe locurile 3-4 alături de Sola. În Cupa Norvegiei, Larvik a jucat finala cu Storhamar în 28 decembrie și a pierdut 36-37 după executarea penalty-urilor de departajare.

HCM Baia Mare a jucat în 2014 două partide cu Larvik, în faza grupelor din Liga Campionilor: 23-24 în Baia Mare și 26-31 în deplasare. Larvik a ajuns atunci până în finală, fiind învinsă de Buducnost Podgorica. Un an mai târziu, Baia Mare a jucat din nou cu Larvik în grupe: 22-27 în deplasare și 29-31 acasă. Larvik a pierdut în acel an finala cu Vardar Skopje. Cine juca atunci la echipa norvegiană: Gro Hammerseng, Nora Mork, Amanda Kurtovic, Marit Malm Frafjord, Breivang, Karoline Dhyre Breistol, Anja Edin, Sandra Toft, Sanna Solberg, Tine Stange. {i Baia Mare avea super-echipă: Paula Ungureanu, Ionica Munteanu – Alison Pineau, Melinda Geiger, Valentina Ardean Elisei, Katarina Jezic, Lois Abbingh, Alexandra Do Nascimento, Patricia Vizitiu, Luciana Marin Popescu, Gabriela Mihalschi Preda, Ana Maria Tănasie, Gabi Szucs, Gabriella Perianu, Timea Tătar, Ada Nechita, Elena Georgievska (cele care au jucat).

Lotul echipei Larvik (6 meciuri)

Portari: 1. Olivia Lykke Nygaard, 12. Dina Frisendal, 16. Lea Lokke-Owre, 23. Christine Neumann Strom, 31. Tuva Engh Auby, 30. Sigrid Ellingsen

Extremă stânga: 5. Kine Hauge Kvalsund (2), 7. Sara Berg (25)

Extremă dreapta: 4. Charlotte Koffeld Iversen (3), 15. Guro Ramberg (25)

Pivot: 8. Martine Wolff (4), 18. Tirill Alexandrine Solumsmoen Morch (17), 25. Tiril Birgitte Rosenberg (3)

Inter stînga: 3. Mari Kirkeby Stensrud, 10. Julie Hulleberg (9), 20. Ingrid Vinjevoll, 26. Maja Furu Sateren (33)

Centru: 11. Froydis Wiik Seierstad (16), 22. Andrea Ronning (însărcinată), 66. Christina Pedersen (Danenarca, 22)

Inter dreapta: 6. Constance Hedenstad, 24. Amanda Maria Kurtovic (14)

Staff: Henrik Signell (Suedia, principal), Lene Rantala (Danemarca, secund), Martin Reiersen (cu portarii), Jørgen Eia Bringedal (fizioterapeut)

Programul jocurilor din grupă

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson: 34-28; Thuringer – Larvik: 36-33

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur: 33-32; Moson – Larvik: 31-22

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer: 28-24: Larvik – Moson: 26-27

Etapa 5: CS Minaur – Larvik (sâmbătă, 14 februarie, 19.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”); Thuringer – Moson (duminică, 15 februarie, 15.00)

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

CS Minaur – 6p (122-111) – 4 Mosonmagyarovar – 6p (122-116) -4 Thuringer HC – 4p (127-129) – 4 Larvik HK – 0p (107-122) – 4

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.