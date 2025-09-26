Pentru desfăşurarea evenimentului religios organizat de Vicariatul Ortodox Ucrainean, respectiv hramul Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci din Sighetu Marmației, sâmbătă, 27 septembrie, în intervalul orar 10.00 -13.00 circulația rutieră va fi restricționată pe strada Bogdan Vodă, de la intersecția cu strada Andrei Mureșanu până la sensul giratoriu din dreptul Detașamentului de Pompieri.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns