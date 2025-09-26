Pentru desfăşurarea evenimentului religios organizat de Vicariatul Ortodox Ucrainean, respectiv hramul Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci din Sighetu Marmației, sâmbătă, 27 septembrie, în intervalul orar 10.00 -13.00 circulația rutieră va fi restricționată pe strada Bogdan Vodă, de la intersecția cu strada Andrei Mureșanu până la sensul giratoriu din dreptul Detașamentului de Pompieri.