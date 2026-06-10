În Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților), 7 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea Lechința, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej, începând cu ora 10:00, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte pr. prof. emerit Stelian Tofană, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pr. Cristian Dragoș, protopop de Beclean, pr. paroh Paul-Valer Ziman, pr. pensionar Ioan Irimieș, precum și alți preoți invitați.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni, județul Cluj, iar la chinonic corul și grupul de copii ai parohiei au interpretat pricesne.

La eveniment au participat numeroși credincioși, dar și oficialități locale, mulți dintre aceștia purtând costume populare, într-un cadru de rugăciune și comuniune spirituală.

Sursa: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului