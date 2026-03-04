Sistemul de garanție-returnare (SGR) se extinde, astfel că românii vor putea să ducă noi ambalaje la magazine, pentru a-și primi înapoi banii plătiți pe recipiente, respectiv 0,50 de bani per bucată, anunță agenția de presă Agerpres.

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care extinde, începând din 2028, sistemul de garanţie-returnare (SGR) la ambalajele primare nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată.

Această măsură urmărește alinierea la Regulamentul european privind ambalajele (PPWR) și sprijină economia circulară.

Proiectul legislativ modifică Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, stabilind că, de la 1 ianuarie 2028, SGR se va aplica ambalajelor din sticlă, plastic sau metal utilizate pentru borș, oțet și apă distilată.

Conform actului normativ, produsele care sunt în ambalaje nereutilizabile ce nu respectă cerințele din Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 vor fi interzise pe piață, cu excepția stocurilor existente ale producătorilor, distribuitorilor sau comercianților.

Potrivit prevederilor, stocurile aflate la data de 1 ianuarie 2028 vor putea fi comercializate până la epuizare, dar cel târziu până la 30 septembrie 2028. După această dată, introducerea sau comercializarea acestor produse va fi interzisă. Guvernul României va avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica Hotărârea nr. 1074/2021, astfel încât să reflecte noile reglementări.

Inițiativa de extindere a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) a fost anunțată în octombrie 2025 de deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului. Acesta a explicat că proiectul de lege urmărește modificarea legislației privind ambalajele. Scopul este ca sistemul să includă mai multe tipuri de produse și recipiente.

Deputatul a mai precizat că extinderea va viza și ambalajele reutilizabile. În prezent, SGR se aplică în principal ambalajelor de unică folosință. În schimb, sticla reutilizabilă poate fi refolosită chiar și de 50 de ori, după spălare, pentru produse precum sucuri, apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare ori bere.

Mai mult, Fechet susține că sistemul este suficient de matur pentru a fi extins. El a arătat că datele din luna septembrie indicau un grad de colectare de peste 90%, performanță care plasează sistemul românesc la nivelul celor mai eficiente din Uniunea Europeană și mult peste colectarea clasică a materialelor reciclabile, unde rata este de aproximativ 13–15%.