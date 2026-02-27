Un accident rutier a avut loc astăzi în localitatea Surdești, unde la fața locului au intervenit de urgență un echipaj de poliție și unul de ambulanță.

Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs pe un drum din localitate, în împrejurări care urmează să fie stabilite de anchetatori. La locul accidentului au ajuns rapid polițiștii pentru a asigura zona și a demara cercetările, precum și un echipaj medical care a acordat îngrijiri persoanelor implicate.

Deocamdată nu au fost comunicate oficial detalii privind numărul victimelor sau starea acestora. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile în care s-a produs accidentul.

