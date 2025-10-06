Un autoturism a luat foc astăzi, în jurul orei 16:30, pe strada Victoriei din Baia Mare. Șoferul și o femeie aflată în mașină au reușit să se salveze la timp, ambii fiind vizibil speriați.

Un șofer de ride sharing a încercat să stingă incendiul cu un extinctor, însă flăcările s-au extins rapid. La fața locului au intervenit două echipaje ale pompierilor militari din Baia Mare, care au reușit să lichideze focul.

Pe durata intervenției, traficul rutier a fost blocat de polițiștii rutieri. Primele cercetări indică drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit produs la compartimentul motor al autoturismului.