Salvamont Maramureș desfășoară o misiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului, în zona Suligu – Valea Vaserului, pentru găsirea și recuperarea unui tânăr ucrainean care a trecut ilegal frontiera și se află singur, în stare de hipotermie și cu o condiție fizică precară.

Alarma a fost dată târziu în noaptea precedentă, iar o echipă de prim răspuns a Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, a încercat să ajungă la victimă cu snowmobilele. Din cauza ninsorii abundente și a numeroaselor căderi de copaci, salvatorii, împreună cu polițiștii de frontieră din Vișeu de Sus, au fost nevoiți să suspende misiunea în jurul orei 4.30 dimineața.

Până la coordonatele aproximative ale tânărului mai rămâneau de parcurs aproximativ 7 kilometri, prin zăpadă care depășește un metru. Temperaturile extreme îngreunează suplimentar intervenția: -18 grade Celsius în cursul nopții, aproximativ -15 grade în timpul zilei și valori prognozate sub -20 de grade la noapte, cu temperaturi resimțite de până la -27 de grade Celsius.

Intervenția cu drezina nu este posibilă din cauza zăpezii masive și a doborâturilor de arbori, iar sprijinul aerian este, deocamdată, exclus din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în pofida eforturilor depuse la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență, cu implicarea directă a secretarului de stat Raed Arafat.

Singura variantă rămasă este accesul pedestru, pe schiuri de tură, cu evacuare pe targă și transportul întregii aparaturi medicale necesare unei intervenții de maximă urgență, inclusiv defibrilator, oxigen și dispozitiv pentru compresii toracice. O astfel de misiune ar putea dura câteva zeci de ore.

O altă dificultate majoră este lipsa personalului, fiind necesari aproximativ 12 salvamontiști. O parte dintre aceștia sunt angrenați pe domeniile schiabile deschise, care nu pot fi închise, iar alții sunt voluntari aflați la locurile lor de muncă.

Chiar și în aceste condiții, salvamontiștii se organizează și vor urca din nou în munte pentru a încerca să salveze o viață.