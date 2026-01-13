În cele mai multe situații, totul începe cu „nu am băut mult” sau „drumul e scurt, conduc eu”, însă nu trebuie să uităm că alcoolul reduce atenția, întârzie reacțiile și transformă orice drum într-un risc major.

Ieri, 12 ianuarie a.c., polițiștii din Cavnic și cei ai Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au fost sesizați să intervină pe strada Ilie Lazăr din localitatea Ocna Șugatag, unde un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat conducătorul auto, stabilind că este vorba de un bărbat de 51 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

*

Azi-noapte, în jurul orei 01.20, polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control un autoturism pe bulevardul Republicii.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 24 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilometru, rezultatul a indicat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele cazuri, s-a procedat la conducerea acestora la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările.

Alcoolul și conducerea autovehiculelor sunt incompatibile, indiferent de cantitatea consumată sau distanța parcursă.