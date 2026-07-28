Aproximativ 60 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani au participat la o zi dedicată sănătății mintale în cadrul Taberei de Vară Merișor, unde au învățat, prin jocuri și activități interactive, cum să își înțeleagă emoțiile și să construiască relații sănătoase.

Activitatea a fost susținută de psihologul Ioana-Lorena Popescu, care le-a explicat copiilor că sănătatea mintală se dezvoltă prin cunoașterea propriilor emoții, colaborare și comunicare.

Unul dintre subiectele centrale ale întâlnirii a fost frica. Participanții au discutat despre rolul acestei emoții și au descoperit că este firesc să simți teamă, iar adevăratul curaj înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când frica este prezentă.

Copiii au luat parte și la un exercițiu practic de colaborare, prin care au învățat că succesul unei echipe depinde de încredere, sprijin reciproc și comunicare eficientă. În cadrul unui atelier creativ, organizați în echipe mixte, au explorat cele opt emoții de bază, realizând planșe prin care au identificat modul în care acestea se manifestă, mesajul pe care îl transmit și modalitățile sănătoase de gestionare.

Potrivit psihologului Ioana-Lorena Popescu, cel mai emoționant moment a venit la finalul activităților, când copiii și-au exprimat dorința ca atelierul să continue, semn că au fost implicați și au plecat cu experiențe și cunoștințe valoroase.

Psihologul a mulțumit echipei Taberei de Vară Merișor pentru invitație și pentru preocuparea constantă față de dezvoltarea emoțională a copiilor, subliniind importanța unor astfel de activități în formarea unor adulți echilibrați și încrezători.