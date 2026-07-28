Una dintre cele mai importante unități de producție din Jibou, județul Sălaj, își închide porțile, iar aproape 100 de angajați își pierd locurile de muncă. Decizia vine pe fondul dificultăților economice care afectează industria și adâncește problemele de pe piața muncii din județ.

Potrivit informațiilor oficiale, fabrica a notificat autoritățile că își va înceta activitatea în 31 iulie, însă cei 96 de angajați au fost trimiși acasă încă de săptămâna trecută, fără să mai desfășoare activitate. Unitatea producea de peste un deceniu componente pentru unul dintre marii producători germani de automobile și era considerată un angajator important pentru comunitatea locală.

Închiderea fabricii are un impact semnificativ asupra județului Sălaj, unde rata șomajului este de 6,5%, peste media națională. În prezent, în județ sunt disponibile doar aproximativ 170 de locuri de muncă, majoritatea în alte domenii decât cel în care au lucrat angajații disponibilizați. Directorul AJOFM Sălaj, Daniel Opre, a declarat că instituția mizează pe programe de formare și reconversie profesională pentru persoanele afectate.

„Mizăm foarte mult pe formare profesională și reconversie profesională. Le-am prezentat planurile de formare profesională și încercăm să-i cuprindem pentru a beneficia de recalificare. Locurile de muncă, atât în Jibou, cât și la nivelul județului Sălaj, nu sunt foarte multe”, a precizat acesta.

Potrivit informațiilor apărute, costurile tot mai ridicate de producție și scăderea cererii pentru automobile fabricate în Europa ar fi principalele motive care au dus la închiderea fabricii. Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc.

Localnicii privesc cu îngrijorare situația, mai ales că mulți dintre cei disponibilizați sunt tineri cu rate și obligații financiare. „Industria e cam la pământ. Jibou, fiind un oraș mic, și ce-am avut a dispărut”, a spus unul dintre locuitori. Este a doua lovitură importantă pentru economia județului în ultimele luni. În urmă cu doar trei luni, o altă companie din Sălaj și-a închis activitatea, lăsând fără loc de muncă încă 70 de persoane. Situația ridică noi semne de întrebare privind perspectivele economice ale zonei și oportunitățile de angajare pentru cei afectați.