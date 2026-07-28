Cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei, marcată anual în 28 iulie, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș atrage atenția asupra importanței depistării precoce și a accesului la tratament pentru hepatitele virale B și C, afecțiuni care pot evolua mult timp fără simptome evidente. Reprezentanții instituției subliniază că prevenția începe prin informare, iar consultațiile, testările și tratamentele disponibile pot contribui decisiv la controlul bolii și la îmbunătățirea calității vieții pacienților. „Prevenția începe cu informare, iar accesul la testare și tratament poate schimba parcursul unei boli. Pentru pacient, fiecare drum scurtat și fiecare răspuns primit la timp contează”, a transmis Adrian Mădăraș, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Potrivit CAS Maramureș, persoanele asigurate beneficiază de o serie de servicii medicale decontate, printre care consultații de prevenție la medicul de familie, analize de laborator efectuate în baza unui bilet de trimitere, testări pentru depistarea virusurilor hepatitice B și C, consultații și monitorizare la medicul specialist, precum și tratamente antivirale moderne, inclusiv terapii fără interferon, acordate conform protocoalelor terapeutice naționale. În cazul pacienților diagnosticați cu hepatite virale cronice, tratamentele specifice sunt decontate integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar medicamentele pot fi ridicate din farmaciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pe baza prescripției emise de medicul specialist.

Totodată, instituția precizează că persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat beneficiază gratuit de testare pentru hepatita B și C prin pachetul minimal de servicii medicale.

Prin acest demers, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș încurajează cetățenii să se informeze, să efectueze controale medicale periodice și să apeleze la medic încă de la primele recomandări privind testarea, deoarece depistarea precoce poate face diferența în evoluția bolii. pune un titlu mai socant