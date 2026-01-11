Autoritățile locale din municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, din județul Covasna, au anunțat că, în anul 2026, impozitele pe locuințele deținute de persoane fizice vor fi menținute la nivelul minim prevăzut de lege, în pofida modificărilor fiscale adoptate recent de Guvern. În schimb, taxele pentru autoturisme vor fi recalculate potrivit noilor criterii introduse prin Codul Fiscal, care includ atât capacitatea cilindrică, cât și norma de poluare.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád (foto), a declarat că politica de impozitare minimă pentru locuințele persoanelor fizice este aplicată de peste un deceniu și va fi menținută și în 2026. Edilul a subliniat că, deși administrația locală nu modifică nivelul de impozitare stabilit de Consiliul Local, valoarea efectivă a impozitelor va crește ca urmare a majorării pragului minim impus la nivel național.

Potrivit primarului, majoritatea locuitorilor municipiului dețin apartamente cu două sau trei camere și autoturisme cu motoare de până la 1.600 cmc, ceea ce se traduce într-un impozit anual de aproximativ 600 de lei. Antal Árpád a precizat că aceste sume acoperă o gamă largă de servicii publice oferite de municipalitate, de la educație și iluminat public, până la salubritate, cultură și infrastructură de recreere.

În ceea ce privește autoturismele, primarul a arătat că noul sistem de taxare se bazează pe principiul „poluatorul plătește”, fiind introdus un mod de calcul diferit față de anii anteriori, prin includerea normei de poluare ca element determinant.

Și în municipiul Târgu Secuiesc, autoritățile locale au anunțat menținerea impozitelor pe locuințe la nivelul minim permis de lege. Potrivit unui comunicat al primăriei, această politică fiscală este aplicată de peste zece ani, fără majorări decise la nivel local, fiind implementate doar ajustările impuse de legislația națională pentru anumite categorii.

În cazul taxelor auto, noile prevederi vor avea un impact diferențiat. Proprietarii de vehicule hibride și electrice vor beneficia în continuare de impozite reduse, considerate simbolice, în timp ce deținătorii de mașini mai vechi ar putea plăti taxe mai mari, în unele cazuri cu până la 70%. Autoritățile locale subliniază că noul mod de calcul ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare, ceea ce poate genera variații semnificative de la un caz la altul.

Deciziile anunțate de cele două primării vin în contextul intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern. Noile reglementări prevăd majorări importante ale impozitelor pe locuințe și terenuri, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, în unele situații valorile urmând să fie de până la trei ori mai mari.

De asemenea, impozitul auto a fost extins și asupra mașinilor full-electrice, care anterior erau scutite de plată. Introducerea normei de poluare ca factor de calcul oficializează aplicarea principiului „poluatorul plătește”, iar cuantumul final al taxelor va depinde de combinația dintre cilindree și standardul de emisii. Consiliile locale au posibilitatea de a ajusta aceste valori față de baza națională, ceea ce va conduce la diferențe între județe și localități.

La fel ca în anii anteriori, contribuabilii care își achită integral taxele și impozitele locale până la data de 31 martie vor beneficia, și în 2026, de o reducere de 10%. Autoritățile reamintesc că plata obligațiilor fiscale a fost simplificată în ultimii ani prin extinderea soluțiilor digitale.

