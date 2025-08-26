În continuarea controverselor legate de comasarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Steinhardt” din Rohia — unitate ce riscă să își piardă personalitatea juridică ca urmare a schimbărilor legislative recente — vineri, un grup de consilieri locali contrari reorganizării s-a mobilizat într-o ședință de urgență a Consiliului Local pentru a găsi soluții și a-și exprima opoziția fermă.

Şedința fusese convocată de grupul de consilieri care se opun reorganizării şcolilor în varianta dorită de primar şi făcută „pe şustache”. În ziua convocării, grupul de iniţiatori i-a contactat pe ceilalţi consilieri locali, majoritatea dintre aceştia luându-şi angajamentul că vor participa, dar…SURPRIZĂ! La şedinţă nu s-a prezentat niciunul în plus faţă de iniţiatorii şedinţei, ca şi cum ar fi primit „ordin pe unitate” să închidă telefoanele şi să bage capul în nisip ca struţii. Este dureros că tocmai consilierii direct interesați de subiect — din Rogoz, Rohia și Răzoare, adică tocmai cei afectați de funcționarea școlii — au cedat atât de uşor uitând de jurământul dat la preluarea mandatului.

Cu toate acestea, discuțiile dintre cei prezenți au vizat identificarea unor posibile soluții. Administratorul public, domnul Nechita, a făcut referire la un proces-verbal semnat de primar și reprezentanți ai ISJ Maramureș, însă documentul nu a fost pus la dispoziția consilierilor locali, deși aceștia l-au solicitat.

În lumina acestor elemente, tot mai mulți consilieri consideră că întreaga procedură a avut loc „la buna înțelegere” între anumite structuri, ridicând serioase semne de întrebare asupra transparenței și legalității procesului.

După apariția primului material de presă, primarul a ieșit public cu o filmare realizată cu spatele la biserica din Rogoz, pe fundal muzical, în care a susținut că școlile din Rogoz, Rohia și Răzoare vor crește ca număr de elevi în urma acestei decizii. Afirmație catalogată drept total nerealistă și lipsită de fundament, fapt subliniat și de cetățenii din comunitate.

Concluzia: indignarea și neîncrederea cresc, iar consilierii locali au anunțat că vor contesta decizia de comasare în instanță, acuzând nereguli procedurale și o conduită lipsită de corectitudine în gestionarea reorganizării unității școlare.

Lăsând la o parte problema cadrelor didactice care vor lăsa catalogul şi catedra în urmă, oare părinţii copiilor ce simt, ce spun?

