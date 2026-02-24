Azi, 24 februarie, în jurul orei 00.50, polițiștii din Cavnic și cei ai Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au oprit în localitatea Văleni un autoturism.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un tânăr de 26 de ani, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.