La data de 24 decembrie, în jurul orei 17:40, polițiștii au intervenit pentru soluționarea unui accident de circulație produs în Vișeu de Sus.

Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 50 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure, ar fi fost acroșată de un autoturism al cărui conducător auto și-a continuat deplasarea.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au demarat activității de cercetare și investigare în urma cărora au stabilit că la volanul autoturismului implicat în accident se afla o tânără de 22 de ani.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză a fost întocmit dosar penal se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

