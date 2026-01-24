Vineri, 23 ianuarie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii orașului Cavnic și cei ai Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, au oprit pentru control un autoturism care circula în localitatea Budești.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 67 de ani, iar în urma verificării acestuia în bazele de date a reieșit faptul că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au procedat la verificarea autoturismului condus, constatând faptul că nu este înmatriculat, iar plăcuțele de înmatriculare aplicate aparțin altui autovehicul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.