Alba Spugnini a sosit în România, în Baia Mare, în 2023, iar de atunci joacă meci de meci cu aceeași pasiune și aceeași determinare, mereu cu zâmbetul pe buze pentru Minaur.

În peste 70 de meciuri disputate în tricoul băimărean, Alba a reușit performanța de a marca peste 310 goluri, cifre care spun totul despre constanța, valoarea și impactul său în jocul echipei. Alba și-a câștigat rapid statutul de titulară, dar mai ales un loc special în inimile suporterilor. Astăzi, Alba Spugnini este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni pivoți din handbalul românesc.

„Îți mulțumim, Alba, că ai ales să rămâi parte din povestea clubului Minaur! Îți dorim mult succes, sănătate și cât mai multe realizări alături de noi”, spun reprezentanții clubului.