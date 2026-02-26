Autoritățile locale anunță o nouă restricție de trafic în municipiu. Circulația rutieră va fi închisă temporar pe un tronson al străzii Vasile Lucaciu, vineri, 27 februarie 2026, pentru organizarea unui ceremonial dedicat „Zilei Protecției Civile în România”.

Potrivit unui anunț public transmis de Primărie, măsura va fi aplicată în intervalul orar 09:30 – 11:30.

Tronsonul afectat și devieri de trafic

Restricția vizează segmentul cuprins între strada Oltului și strada Electrolizei. În această perioadă, traficul rutier va fi deviat pe următorul traseu:

Str. Vasile Lucaciu – str. Electrolizei – str. Horea – str. Oltului – str. Vasile Lucaciu.

Măsura este necesară pentru desfășurarea unui ceremonial militar și religios organizat cu ocazia Zilei Protecției Civile, eveniment dedicat salvatorilor și structurilor implicate în intervenții de urgență.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să evite zona în intervalul menționat, să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară care va fi amplasată în teren.

Municipalitatea mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de această restricție temporară.