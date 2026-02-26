Șoferii din Baia Mare trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație, în contextul deschiderii a încă două șantiere majore în municipiu. Primăria anunță că vineri, 27 februarie 2026, Serviciul Infrastructură va preda amplasamentul pentru proiectul „Modernizarea Bulevardelor Unirii și Traian”, etapă necesară pentru începerea efectivă a lucrărilor.

Potrivit informării oficiale, solicitarea de predare a amplasamentului a fost transmisă de SC ARL Cluj SA, în vederea demarării șantierului.

Restricțiile vor fi anunțate „punctual”

Reprezentanții administrației locale precizează că restricțiile de circulație care vor apărea pe durata lucrărilor vor fi comunicate ulterior, în mod punctual, în funcție de etapele de execuție și de momentul în care acestea vor fi instituite în teren.

Până la anunțarea oficială a măsurilor concrete, conducătorii auto sunt rugați să manifeste prudență sporită în zonele vizate și să respecte semnalizarea rutieră temporară care va fi amplasată progresiv.

Orașul, deja afectat de numeroase șantiere

Anunțul vine într-un context în care traficul din Baia Mare este deja serios afectat de o serie de lucrări de reabilitare și dezvoltare aflate în desfășurare.

Printre zonele unde circulația este oprită sau deviată se numără:

zona Piața Universității;

perimetrul Clubului Văcarilor;

Platoul București;

strada Victoriei, unde lucrările nu sunt încă finalizate;

mai multe artere unde se intervine pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare realizată de Vital SA.

Aceste intervenții au dus, în ultimele luni, la blocaje frecvente, rute ocolitoare și timpi mai mari de deplasare, în special la orele de vârf.

Urmează o perioadă dificilă pentru trafic

Odată cu deschiderea șantierelor de pe bulevardele Unirii și Traian – două artere importante ale municipiului – presiunea asupra traficului va crește semnificativ. Autoritățile mizează însă pe faptul că, la finalizarea lucrărilor, infrastructura rutieră va fi modernizată, iar condițiile de circulație vor fi îmbunătățite pe termen lung.

Până atunci, șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare și să urmărească anunțurile oficiale privind eventualele restricții și devieri de trafic.