Anul școlar 2026–2027 începe pe 7 septembrie. Examenele naționale nu vor fi decalate

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat structura anului școlar 2026–2027. Cursurile vor începe în data de 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, anul școlar urmând să aibă o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Potrivit calendarului aprobat, săptămâna de vacanță aflată la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București va fi programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027. Fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților, până la 1 aprilie 2026, intervalul ales la nivel județean.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, fiind incluse în cele 36 de săptămâni de cursuri.

De ce nu se modifică data începerii anului școlar

Ministerul a precizat că propunerile privind începerea cursurilor la 15 septembrie și încheierea acestora la 15 iunie, precum și cele referitoare la eliminarea sau comasarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, nu ar fi dus la reducerea numărului de săptămâni de școală.

În plus, începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi determinat prelungirea anului școlar până la 25 iunie 2027 și, implicit, decalarea cu o săptămână a examenelor naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2027.

Reprezentanții ministerului subliniază că menținerea actualului calendar este în interesul superior al elevilor, având în vedere etapele ulterioare – admiterea la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a și admiterea la facultate pentru absolvenții clasei a XII-a.

Rolul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Decizia de a păstra cele două programe naționale este motivată de rolul acestora în completarea educației formale prin activități aplicate, care îmbină teoria cu experiențe practice din viața de zi cu zi. Ministerul arată că obiectivele pot fi atinse inclusiv prin activități gratuite, organizate în școli, folosind resursele disponibile.

Autoritățile fac apel către unitățile de învățământ să valorifice aceste oportunități pentru dezvoltarea socio-emoțională a elevilor și pentru consolidarea parteneriatului dintre școală, părinți și comunitate.

Ordinul privind structura anului școlar 2026–2027 va fi publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după apariția acestuia în Monitorul Oficial.